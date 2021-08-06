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Кот так испугался молнии, что выгнул спину и начал странно мяукать. Только послушайте, на что это похоже? (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Необычное видео опубликовал
Ролик назвали «Кот увидел молнию и начал на всех злиться». В кадре кот Дымок испугался грозы, стал возле окна, выгнул спину и странно, немного истерично мяукал.
Видео в TikTok набрало более 4 млн лайков.
Комментаторов повеселил бедный пушистик, но в тоже время пользователи Сети посочувствовали ему: «Боже! Бедный мальчик», «Это точно кот? Может, дьявол?», «Ахахахах, в него явно что-то вселилось», «Так ушки прижал, испуганный малыш», – писали они.
Фото: Pixabay.com
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Кот так испугался молнии, что выгнул спину и начал странно мяукать. Только послушайте, на что это похоже? (ВИДЕО)
Необычное видео опубликовал ridus.ru. Ролик назвали «Кот увидел молнию и начал на всех злиться». В кадре кот Дымок испугался грозы, стал возле окна, выгнул спину и...
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