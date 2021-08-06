«Это признак переломных изменений». Крупнейшая система океанских течений почти достигла коллапса

Источник материала: ОНТ

До рекордных показателей замедлилась Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) в Атлантическом океане. Эта система течений переносит к северным широтам тропическое тепло и глобально влияет на климат планеты. Знаменитый Гольфстрим также входит в нее, сообщает «Мир 24» со ссылкой на Nature Climate Change.

Климатолог из Берлинского свободного университета в Германии Никлас Бур оценил состояние АМОС и сделал вывод – это признак грядущих переломных изменений, а не естественный спад.

Система течений несла теплую воду из тропиков к полюсу последние столетия. Вода постепенно испарялась в пути и по мере снижения температуры и увеличения солености становилась более плотной. Такой процесс по всему океану и атмосфере перераспределяет тепловую энергию и поддерживает перемещение органических соединений и минералов, которые удобряют океанские воды.

В настоящее время ученые заявляют, что сила АМОС за тысячу лет упала до самых низких значений.

Точная причина сдвига неизвестна, учитывая сложность климатических моделей. Скорее всего, соленость и температуру изменяет увеличение стока талых вод с ледников – это тормозит функционирование всей системы.

Система течений в ХХ веке изменилась так сильно, что уже не сможет восстановиться до прежнего состояния. Она перейдет в новую фазу, где циркулирующие течения будут слабыми. Последствия таких изменений предсказать сложно. Большинство ученых считают, что это изменит сценарий глобального потепления и охладит планету.

К примеру, в Европе может установиться засуха, а Амазонка начнет получать больше осадков.

Фото: Pixabay.com









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