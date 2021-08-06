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Белорусские гимнастки выступят в финале индивидуального многоборья на Олимпиаде в Токио
Источник материала: ОНТ
Белоруски успешно преодолели квалификацию олимпийского турнира по художественной гимнастике и выступят в финале индивидуального многоборья.
В решающую стадию соревнований вышли десять сильнейших спортсменок. Медали будут разыграны завтра. Алина Горносько прошла в финал с четвёртого места. Пятая позиция – у Анастасии Салос. Выиграла квалификацию россиянка Дина Аверина, вторую строчку заняла её сестра Арина. Третий результат дня – у Линой Ашрам (Израиль). Завтра начнётся квалификация в групповом многоборье.
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Белоруски успешно преодолели квалификацию олимпийского турнира по художественной гимнастике и выступят в финале индивидуального многоборья. В решающую стадию...
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