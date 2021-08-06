Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым

Источник материала: ОНТ

6 августа в мировом суде Кунцевского района Москвы брак телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова был расторгнут, пишет mk.ru.

Представитель Омарова рассказал, что Ксения настаивала на расторжении брака, а Курбан не возражал, передает Mash. В связи с этим суд принял решение расторгнуть брак.

Отмечается, что раздел имущества у пары еще впереди.

Как пишет Starhit, проблемы в браке у Бородиной и Омарова возникли давно. Телеведущая в 2016 году на развод уже подавала, обвиняла Курбана в измене. Но тогда им удалось сохранить союз и помириться.

Фото: Instagram @borodylia

Подписывайтесь на нас в Telegram