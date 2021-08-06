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Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым
Источник материала: ОНТ
6 августа в мировом суде Кунцевского района Москвы брак телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова был расторгнут,
Представитель Омарова рассказал, что Ксения настаивала на расторжении брака, а Курбан не возражал,
Отмечается, что раздел имущества у пары еще впереди.
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Фото: Instagram
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6 августа в мировом суде Кунцевского района Москвы брак телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова был расторгнут, пишет mk.ru. Представитель...
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