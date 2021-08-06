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В Германии зафиксировано более 10 фактов насилия над протестующими
Источник материала: ОНТ
А на силовой произвол внутри Германии мировые СМИ внимание не обращают. Спецдокладчик ООН заявил о явных случаях полицейского насилия над протестующими в Германии.
На кадрах видеозаписи – жестокое обращение берлинских полицейских во время разгона антиковидных акций. Действия правоохранителей называют бесчеловечными и унижающими достоинства граждан. В качестве примера – несколько фактов, когда полицейские использовали силовой приём против женщины или сорвали с велосипеда мужчину, а затем избили его. Речь как минимум о 12 фактах. Эксперт намерен обратиться к канцлеру Германии с просьбой прокомментировать ситуацию. Напомним, акции противников ковидных мер прошли в Берлине в выходные. На улицы вышли около пят и тысяч человек, из них задержаны – 600.
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А на силовой произвол внутри Германии мировые СМИ внимание не обращают. Спецдокладчик ООН заявил о явных случаях полицейского насилия над протестующими в...
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