Степан Латыпов: Я буду сидеть столько, сколько лично я захочу

Перед судебным процессом он высказался о внутренней свободе, отношении к судье и конвоирам. (после попытки самоуцбийства в заде суда Латыпова каждое судебное заседание приковывают наручниками к конвоирам)









"Я буду сидеть столько, сколько лично я захочу. Какую цену за это я буду платить — это другой вопрос. Но решать буду только я. Я буду решать, продолжится судебное заседание или нет. Я буду решать, вернусь ли я сегодня с конвоем или со скорой помощью. Это моё право. Это моя свобода", — передают слова Латыпова правозащитники "Весны".





Политзаключённый говорит, что хорошо относится к ребятам из конвоя и пытается относиться к судье как к профессионалу, который попал в очень непростую ситуацию. "Но у меня не получается", — признаётся Степан.





Дело рассматривает судья Александр Волк.





Перед судом Латыпов попросил отца не присутствовать на процессе, чтобы ему не было больно за него.





Сегодня в суде продолжают прослушивать аудиозаписи телефонных разговоров Латыпова, включая его интервью журналистам TUT.by о катализаторах протестов в Беларуси, протестной активности и борьбе "Площади Перемен".







