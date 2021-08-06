ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Philip Morris перестал поставлять в Беларусь IQOS и нагреваемый табак

06.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Причиной стал статус Алексея Олексина.

IQOS и стики «HEETS» больше не будут продаваться в Беларуси.

Решение было озвучено в ходе телефонной конференции компании Philip Morris International inc по итогам работы во 2-м квартале 2021 года.  

— После недавних международных санкций IQOS больше не продается в Беларуси, где мы достигли почти 7% роста продаж в Минске во втором квартале, — заявил финансовый директор компании Эммануэль Бабо.

Philip Morris перестал поставлять в Беларусь IQOS и нагреваемый табак

Из квартального отчета Philip Morris следует, что компания перестала продавать IQOS в Беларуси с 3-го квартала 2021 года, то есть с 1 июля.

Причиной называют то, что Алексей Олексин попал в 4-й пакет санкции ЕС. Его компания «Энерго-ОИЛ» является монополистом на импорт в Беларусь нагреваемого табака «HEETS» и систем нагревания табака IQOS.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Германии зафиксировано более 10 фактов насилия над протестующими
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by