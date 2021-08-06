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Philip Morris перестал поставлять в Беларусь IQOS и нагреваемый табак
06.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Причиной стал статус Алексея Олексина.
IQOS и стики «HEETS» больше не будут продаваться в Беларуси.
Решение было озвучено в ходе
— После недавних международных санкций IQOS больше не продается в Беларуси, где мы достигли почти 7% роста продаж в Минске во втором квартале, — заявил финансовый директор компании Эммануэль Бабо.
Из
Причиной называют то, что Алексей Олексин попал в 4-й пакет санкции ЕС. Его компания «Энерго-ОИЛ» является монополистом на импорт в Беларусь нагреваемого табака «HEETS» и систем нагревания табака IQOS.
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Причиной стал статус Алексея Олексина.
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