Philip Morris перестал поставлять в Беларусь IQOS и нагреваемый табак

Источник материала: Салiдарнасць

Причиной стал статус Алексея Олексина.

IQOS и стики «HEETS» больше не будут продаваться в Беларуси.

Решение было озвучено в ходе телефонной конференции компании Philip Morris International inc по итогам работы во 2-м квартале 2021 года.

— После недавних международных санкций IQOS больше не продается в Беларуси, где мы достигли почти 7% роста продаж в Минске во втором квартале, — заявил финансовый директор компании Эммануэль Бабо.





Из квартального отчета Philip Morris следует, что компания перестала продавать IQOS в Беларуси с 3-го квартала 2021 года, то есть с 1 июля.

Причиной называют то, что Алексей Олексин попал в 4-й пакет санкции ЕС. Его компания «Энерго-ОИЛ» является монополистом на импорт в Беларусь нагреваемого табака «HEETS» и систем нагревания табака IQOS.