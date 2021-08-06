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В Горках сотрудники ГАИ задержали водителя с 3,6 промилле алкоголя

06.08.2021 16:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Горках сотрудники ГАИ задержали водителя с 3,6 промилле алкоголя. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудники районной Госавтоинспекции 5 августа на ул.Якубовского задержали водителя, который управлял автомобилем "Жигули" в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало наличие в выдыхаемом воздухе 3,6 промилле спиртного. На счету водителя это третье задержание за поездку в нетрезвом состоянии. Мопед, которым он ранее управлял, конфискован за повторное в течение года нарушение. Очередная нетрезвая поездка наряду с обязательной специальной конфискацией автомобиля закончится ограничением свободы на срок до двух лет либо ее лишением, а также штрафом до 1 тыс. базовых величин (1 БВ - Br29) с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком до 8 лет.

"Остановить нарушителя и избежать самых страшных последствий от действий пьяного за рулем удалось благодаря неравнодушию граждан", - отметили в ГАИ.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Сотрудники районной Госавтоинспекции 5 августа на ул.Якубовского задержали водителя, который управлял автомобилем "Жигули" в состоянии алкогольного опьянения.
 
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