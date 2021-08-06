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Гомельчанин призывал в мессенджере к массовым беспорядкам

06.08.2021 16:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Задержан гомельчанин, призывавший к массовым беспорядкам. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники ГУБОПиК МВД Гомельской области продолжают выявлять причастных к экстремистской деятельности, сторонников массовых беспорядков, насильственного изменения конституционного строя Республики Беларусь. Так, выявлен безработный 28-летний гомельчанин - участник футбольно-фанатского движения, который активно призывал к массовым беспорядкам в интернете.

"В одной из Telegram-групп парень публиковал информацию с призывами к участию в массовых беспорядках на территории страны, оказанию сопротивления и применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожению и повреждению принадлежащего им имущества, в том числе с применением бутылок с зажигательной смесью - коктейлей Молотова", - уточняется в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Сотрудники ГУБОПиК МВД Гомельской области продолжают выявлять причастных к экстремистской деятельности, сторонников массовых беспорядков, насильственного...
 
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