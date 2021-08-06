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Маму героя мема «Хлопотное дельце» Сергея Миронова арестовали на 15 суток

06.08.2021 16:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На 15 суток за «мелкое хулиганство» (ст. 19.1 КоАП) арестована 61-летняя Светлана Чепурко, мать минчанина Сергея Миронова — героя мема «Хлопотное дельце», сообщают правозащитники.

Маму героя мема «Хлопотное дельце» Сергея Миронова арестовали на 15 суток
Фото: nashaniva.com

Решение вынес 6 августа суд Московского района (судья Татьяна Мотыль).

Накануне Чепурко задержали и отвезли в Московское РУВД.

Для женщины это четвертый админарест. 26 апреля она вместе с сыном получила 30 суток за участие в дворовом марше в столичном микрорайоне Малиновка 22 апреля.

Сергей Миронов стал известен осенью прошлого года после того, как, будучи задержанным, в записанном силовиками видеоролике назвал забастовку «хлопотным дельцем» и заявил, что после ареста собирается начать бегать по утрам и «гонять во всю мощь». Видеоролики с Мироновым на YouTube просмотрели сотни тысяч человек.

 
 
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На 15 суток за «мелкое хулиганство» (ст. 19.1 КоАП) арестована 61-летняя Светлана Чепурко, мать минчанина Сергея Миронова — героя мема «Хлопотное дельце», сообщают...
 
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