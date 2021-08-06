Страны Балтии призвали ЕС к расширению санкций в отношении режима Лукашенко

Латвия, Литва и Эстония выражают «серьезную обеспокоенность по поводу продолжающейся гибридной атаки режима Александра Лукашенко на целостность внешней границы Евросоюза».



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Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министров трех стран, опубликованном 6 августа, передает БелаПАН .

«Мы решительно осуждаем все попытки использовать незаконную миграцию с целью оказания политического давления на ЕС и его государства-члены, — говорится в заявлении. — ЕС, его государства-члены, страны происхождения и транзита незаконной миграции и другие международные игроки должны продолжать оперативно реагировать и работать над дальнейшим укреплением возможностей ЕС по возвращению мигрантов в рамках комплексного подхода, поскольку люди, не имеющие права оставаться в ЕС, должны быть возвращены».

Как следует из заявления, Латвия, Литва и Эстония «вместе стремятся к эффективной защите внешней границы ЕС и предотвращению вторичного перемещения незаконных мигрантов на территорию других государств— членов ЕС». «В этой связи Литва при политической и оперативной поддержке Эстонии, Латвии, других государств-членов и партнеров ЕС, а также соответствующих институтов и агентств ЕС защищает внешнюю границу ЕС и намерена принять все необходимые меры в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, — отмечается в документе. — Однако быстро ухудшающаяся ситуация на внешней границе ЕС требует быстрого, жесткого и решительного ответа белорусскому режиму, а также активизации дипломатической, финансовой и технической поддержки Литвы со стороны институтов ЕС. Переговоры ЕС со странами происхождения нелегальной миграции имеют первостепенное значение. Мы тесно сотрудничаем с институтами ЕС, чтобы препятствовать и пресекать новые маршруты незаконной миграции на стадии их зарождения».

В заявлении подчеркивается, что защита внешних границ является общей ответственностью всех членов Евросоюза.

«Мы призываем Совет ЕС и наших партнеров расширить индивидуальные и секторальные санкции в отношении белорусского режима, а также ввести новый санкционный режим в отношении всех сторон, вовлеченных в спонсируемое государством использование незаконных миграционных потоков. Необходимо рассмотреть и оперативно внедрить ограничительные меры, направленные на тех, кто незаконно ввозит мигрантов, нарушая права человека, — говорится в заявлении. — Мы работаем в тесном взаимодействии с нашими партнерами, чтобы бороться с незаконным потоком мигрантов, остановить контрабанду людей, сломать бизнес-модель контрабандистов и препятствовать тому, чтобы люди становились инструментами в гибридной атаке Лукашенко на ЕС».

Из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило режим экстремальной ситуации на национальном уровне. Руководство страны неоднократно напрямую обвиняло белорусские власти в содействии росту нелегальной миграции. К охране границы привлекли силы иных литовских ведомств, армию, помощь оказывают представители агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex и пограничники Эстонии.