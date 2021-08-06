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Philip Morris прекратила продажи IQOS в Беларуси из-за санкций

06.08.2021 16:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Компания Philip Morris с третьего квартала текущего года прекратила экспорт системы для нагревания табака (IQOS) в Беларусь.

Монопольным импортером некурительных табачных изделий (табака нагреваемого HEETS и IQOS) в Беларуси согласно указу Лукашенко является компания «Энерго-ОИЛ», которой ранее владел попавший под санкции Алексей Олексин.

О прекращении поставок IQOS в Беларусь еще 20 июля сообщил финансовый директор компании Эмануэль Бейбё (Emmanuel Babeau) на конференции по итогам II квартала 2021 года.

«Для сведения, в развитие недавних международных санкций IQOS больше не продается в Беларуси, где мы достигли почти 7% продаж в Минске во втором квартале», — сообщил Бейбе.

В настоящий момент компанией «Энерго-ОИЛ» владеют сыновья Олексина.

 
Теги: Минск
 
 
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Компания Philip Morris с третьего квартала текущего года прекратила экспорт системы для нагревания табака (IQOS) в Беларусь.
 
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