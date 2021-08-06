Вышел новый городской кроссовер Volkswagen TAOS — узнали, какой будет новая модель

Источник материала: ProBusiness



Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Volkswagen презентовал в Беларуси новую модель — городской кроссовер Volkswagen TAOS . К этому автомобилю стоит присмотреться и бизнесу — мы расспросили Марину Рудакову, управляющего группы Volkswagen в Беларуси, и Егора Шведа, заместителя директора по продажам, о том, на кого рассчитана новая модель автомобиля и как TAOS может быть использован компаниями для коммерческого использования.

Марина Рудакова

Управляющий группы Volkswagen в Беларуси Егор Швед

Заместитель директора по продажам

Марина Рудакова: Когда я первый раз увидела TAOS вживую, подумала: это именно тот автомобиль, которого так не хватало в модельном ряду Volkswagen.

Сейчас многие автомобильные бренды заявляют об усилении сегмента SUV в своей линейке (до 60% из всех моделей) и люди во всем мире, в том числе и в Беларуси, с большим удовольствием пересаживаются на такие небольшие кроссоверы, как TAOS. Т.е. этот автомобиль будет играть роль младшего SUV в семье Volkswagen. Поэтому и для нас, и для наших клиентов это точно долгожданная модель на рынке.

К слову, почти все автомобили из первой партии уже забронированы покупателями, хотя презентация прошла только сегодня.



Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Если говорить про целевую аудиторию, то TAOS подойдет представителям абсолютно разных городских культур и профессий, которые готовы создавать и замечать яркие моменты своей жизни и делать это осознанно. Именно поэтому в основу концепции презентации легла философия города — живого, яркого и открытого к изменениям.

Егор Швед: Целевая аудитория TAOS — это люди старше 30 лет, с достатком выше среднего, активной жизненной позицией и ведущие активный образ жизни. Но я думаю, что от стержневого позиционирования модель отойдет в разные стороны достаточно широко.

Так, TAOS в ярких цветах уйдет более молодым клиентам за счет своей харизматичной и яркой внешности, а благодаря своей универсальности (большой багажник, хорошо оформленный интерьер, современные системы безопасности) его будут выбирать более возрастные горожане.



Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Мое впечатление от машины, когда я впервые сел в TAOS: здесь ничего не хочется ни добавить, ни убрать, а такое бывает редко. Обычно то переключатель какой-нибудь расположен неудобно, то до ручки не дотягиваешься, а здесь сразу понятно — сделано все хорошо, все нравится.

— Подойдет ли TAOS для использования компаниями в коммерческих целях?

Егор Швед: Безусловно, в бизнесе можно использовать любую модель Volkswagen. Конкретно TAOS хорошо подойдет на роль разъездного автомобиля, на котором можно добираться, например, на встречи и переговоры.

Это будет отличный рабочий автомобиль для руководителей среднего уровня. Хотя у нас уже есть примеры, когда TAOS заказывают и для специализированных служб: он компактный, туда можно положить какие-то вещи и инструменты, комфортно доехать в точку по вызову на обслуживание.

Ну и, конечно, каршеринг, такси — это тоже коммерческое использование. Нам уже звонят из компаний, расспрашивают об автомобиле, интересуются. Так что TAOS можно использовать в любом коммерческом предприятии, где есть потребность в движении и перемещении сотрудников.



Фото: Анна Занкович, probusiness.io

— Но только в городе? Для регионов и сельской местности, где с дорогами не очень, он не подойдет?

Марина Рудакова: Несмотря на то, что TAOS — это в первую очередь городской кроссовер, он может выехать и «в поля» — в нем заложены полноценные качества внедорожника. Для белорусского рынка в том числе мы предлагаем и версию с полным приводом.

— Что по цене? Насколько эта машина доступна для бизнеса?

Егор Швед: Мне кажется, что сейчас стоимость автомобиля по соотношению цены, качества и надежности — идеальная. И если при выборе личного авто человек прежде всего руководствуется эмоциями, то бизнес больше обращает внимание на стоимость владения автомобилем. А по этому критерию выбора Volkswagen TAOS однозначно будет выигрывать у конкурентов.

Поскольку потенциальный владелец кроссовера — это современный горожанин, то на презентации модели в Falcon Club Volkswagen построил целый город с домами, кафе, киоском, телефонной будкой, парком отдыха, баскетбольной площадкой, экстремальным парком развлечений, а также нарисовал дороги и установил знаки и светофоры.



Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Фото: Анна Занкович, probusiness.io

В шоу-части презентации было задействовано 50 артистов (танцоры, паркурщики, скейтеры, баскетболисты, битбоксеры). Сам Volkswagen TAOS эффектно появился в центре площадки после поднятия вверх куба из экранов, а еще два автомобиля выехали в город по импровизированным дорогам.

Мероприятие посетило порядка 500 человек, в числе которых были представители СМИ, блогеры и клиенты компании. Для тех, кто не смог присутствовать на мероприятии, была организована онлайн-трансляция на YouTube-канале Volkswagen Belarus. В онлайн-режиме к ней подключилась почти 1000 человек. Сейчас презентация находится в открытом доступе и ее может посмотреть любой желающий.

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В Беларуси Volkswagen TAOS доступен в трех вариантах исполнения: Respect, Status и Exclusive и с двумя двигателями на выбор:

Атмосферным двигателем мощностью 110 л. с. в паре с 5-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатой АКПП и передним приводом

Турбированным двигателем мощностью 150 л. с. в паре с 8-ступенчатой АКПП и передним приводом или 7-ступенчатой КПП DSG и полноприводной версией 4Motion.

Автомобиль уже можно увидеть во всех автоцентрах Беларуси, а тест-драйвы будут доступны к концу августа. Цены на новый городской кроссовер Volkswagen TAOS стартуют от 59 050 BYN.

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