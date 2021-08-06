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Ванесса Колодинская принесла Беларуси пятую медаль Олимпиады
Источник материала: Партизан
Беларуска Ванесса Колодинская завоевала бронзовую медаль Олимпиады в женской вольной борьбе в весовой категории 53 кг.
Ванесса Колодинская/Reuters
В поединке за бронзу белорусская спортсменка победила американку Джакарру Гвенишу Винчестер.
Таким образом, беларуские олимпийцы имеют в своей копилке уже пять медалей — 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые.
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Беларуска Ванесса Колодинская завоевала бронзовую медаль Олимпиады в женской вольной борьбе в весовой категории 53 кг.
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