Из Ирака в Минск прилетел пустой самолет за желающими вернуться домой

"Министр сказал, что пустой самолет для того, чтобы собрать людей, которые просятся назад. Эту информацию нам подтвердили несколько источников", - сообщил BNS глава литовской дипломатии.





Самолет национальной авиакомпании Iraqi Airways приземлился в Минске в полдень.





По словам Г. Ландсбергиса, по неподтвержденным данным, желание вернуться изъявили около 300 иракцев.





Авиакомпания Iraqi Airways в четверг сообщила, что на неделю приостанавливает полеты в Минск. Г. Ландсбергис сказал, что получил заверение, что полеты приостановлены на десять дней.





Он передал Ф. Хуссейну просьбу, чтобы полеты из Ирака в Минск не были возобновлены вовсе.





Г. Ландсбергис также сказал, что не получил информации, пришлет ли Ирак еще самолеты в Минск за соотечественниками.





"Далее мы с министром договорились, что мы из МИД с другими ведомствами будем фиксировать людей, которые хотят вернуться. Мы уже попросили документы у части людей из Ирака, я попросил, чтобы они были предоставлены незамедлительно, чтобы люди не передумали", - сказал министр.





Литва стремится остановить полеты из Ирака в Минск, потому что часть прилетающих этими рейсами впоследствии незаконно пытается пересечь границу страны.