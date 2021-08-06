В первый класс: сколько стоит собрать ребенка в школу в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

25 тысяч первоклассников примут школы Минска 1 сентября. А пока дети с родителями выбирают костюмы, рюкзаки и тетради с ручками. Сколько стоит собрать ребенка в школу, знает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Свой первый серьезный костюм Диана искала с родителями несколько месяцев. И вот – удача.

«Диана очень миниатюрная, размер тяжело найти. То есть школьная форма больше идет от 122, а у нас – 116. Поэтому готовимся заранее. То же самое и с обувью», – сказала мама первоклассницы Светлана Клименко.

Но выбор в магазинах большой. Расцветок много. Акцент производители сделали на универсальный принт.

«В этом году мы использовали новые тенденции. Назвали нашу коллекцию «Кембридж», которая совместила в себе стиль кэжуал и деловой стиль. Она позволит деткам находиться в школьной атмосфере и за ее пределами», – отметила начальник отдела рекламы Мария Зайцева.

Отшивать новые комплекты начинают еще в марте. В день до 100 платьев и сарафанов. На один такой уходит от получаса.

«Мы стараемся использовать ткани с натуральным вложением хлопка, шерсти. И используем на сегодняшний день очень много трикотажного полотна для того, чтобы ребенок мог спокойно двигаться», – объяснила начальник управления внутренней торговли и выставочной деятельности концерна Светлана Кахро.

В базовом гардеробе первоклассника: платья, рубашки, спортивная форма, туфли и сменка в продленку. Плюс: рюкзак и все, что к нему прилагается. Костюмы стоят до $140 долларов, еще $85 уйдут на канцелярию. На то, чтобы собрать школьника, в среднем придется выложить до $300. Малообеспеченным, многодетным и семьям, воспитывающим детей с ограничениями по здоровью, материальную поддержку оказывает государство.

«Единовременная материальная помощь предоставляется всем многодетным семьям, в которых есть школьники. На каждого ребенка – до 30% бюджета прожиточного минимума, действующего в июле. Данный вид помощь не зависит от дохода семьи, занятости родителей», – заявила консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси Светлана Белаш.

По всей стране в августе развернулось более 400 школьных базаров. Найти подходящий вариант можно на выставках-продажах и ярмарках выходного дня. Весь август на школьный ассортимент в магазинах Беларуси предусмотрены скидки до 50%.