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В первый класс: сколько стоит собрать ребенка в школу в Беларуси
06.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
25 тысяч первоклассников примут школы Минска 1 сентября. А пока дети с родителями выбирают костюмы, рюкзаки и тетради с ручками. Сколько стоит собрать ребенка в школу, знает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Свой первый серьезный костюм Диана искала с родителями несколько месяцев. И вот – удача.
«Диана очень миниатюрная, размер тяжело найти. То есть школьная форма больше идет от 122, а у нас – 116. Поэтому готовимся заранее. То же самое и с обувью», – сказала мама первоклассницы Светлана Клименко.
Но выбор в магазинах большой. Расцветок много. Акцент производители сделали на универсальный принт.
Отшивать новые комплекты начинают еще в марте. В день до 100 платьев и сарафанов. На один такой уходит от получаса.
«Мы стараемся использовать ткани с натуральным вложением хлопка, шерсти. И используем на сегодняшний день очень много трикотажного полотна для того, чтобы ребенок мог спокойно двигаться», – объяснила начальник управления внутренней торговли и выставочной деятельности концерна Светлана Кахро.
В базовом гардеробе первоклассника: платья, рубашки, спортивная форма, туфли и сменка в продленку. Плюс: рюкзак и все, что к нему прилагается. Костюмы стоят до $140 долларов, еще $85 уйдут на канцелярию. На то, чтобы собрать школьника, в среднем придется выложить до $300. Малообеспеченным, многодетным и семьям, воспитывающим детей с ограничениями по здоровью, материальную поддержку оказывает государство.
По всей стране в августе развернулось более 400 школьных базаров. Найти подходящий вариант можно на выставках-продажах и ярмарках выходного дня. Весь август на школьный ассортимент в магазинах Беларуси предусмотрены скидки до 50%.
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По всей стране в августе развернулось более 400 школьных базаров. Найти подходящий вариант можно на выставках-продажах и ярмарках выходного дня.
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