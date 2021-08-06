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Экстремистским признан еще один интернет-ресурс

06.08.2021 17:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интернет-ресурс Тribunа.cоm и его производные в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Такое решение сегодня вынес суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК. Помимо основного интернет-ресурса, в список запрещенных попали Telegram-канал "Тribunа.cоm Беларусь", одноименный чат и страницы в социальных сетях Instagram, Facebook. Twitter, "ВКонтакте", а также мобильные приложения для смартфонов. Администраторы сообществ размещали материалы, призывающие к экстремистской деятельности", - рассказали в МВД.

Теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Помимо основного интернет-ресурса, в список запрещенных попали Telegram-канал "Тribunа.cоm Беларусь", одноименный чат и страницы в социальных сетях Instagram, Facebook. Twitter,...
 
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