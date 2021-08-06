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В Минске столкнулись трамвай и такси
Источник материала: БелТА
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись трамвай и такси. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП случилось на ул. Долгобродской.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-
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На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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