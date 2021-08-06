Источник материала: UDF



Фото: Reuters

«Мы осуждаем все попытки использовать нерегулярную миграцию для политического давления на ЕС и его страны-члены», — сообщается в документе.

«Ограничительные меры в отношении людей, причастных к контрабанде мигрантов и нарушающих права человека, должны быть рассмотрены и быстро применены», — сообщается в совместном заявлении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Секторальные и персональные. Страны Балтии предлагают ЕС ввести новые санкции против Беларуси Поводом стало обострение миграционного кризиса на литовско-белорусской границе.

Поводом стало обострение миграционного кризиса на литовско-белорусской границе.Премьер-министры трех стран отметили, что эффективно защищают внешнюю границу Евросоюза, но стремительно ухудшающаяся ситуация требует быстрого и решительного ответа. Они призвали Европейский Совет и своих партнеров расширить персональные и секторальные санкции в отношении белорусских властей, а также ввести новые санкции, нацеленные на всех, кто причастен к незаконной миграции.