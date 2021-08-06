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Секторальные и персональные. Страны Балтии предлагают ЕС ввести новые санкции против Беларуси
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
Поводом стало обострение миграционного кризиса на литовско-белорусской границе.
«Мы осуждаем все попытки использовать нерегулярную миграцию для политического давления на ЕС и его страны-члены», — сообщается в документе.
Премьер-министры трех стран отметили, что эффективно защищают внешнюю границу Евросоюза, но стремительно ухудшающаяся ситуация требует быстрого и решительного ответа. Они призвали Европейский Совет и своих партнеров расширить персональные и секторальные санкции в отношении белорусских властей, а также ввести новые санкции, нацеленные на всех, кто причастен к незаконной миграции.
«Ограничительные меры в отношении людей, причастных к контрабанде мигрантов и нарушающих права человека, должны быть рассмотрены и быстро применены», — сообщается в совместном заявлении.
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Поводом стало обострение миграционного кризиса на литовско-белорусской границе.
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