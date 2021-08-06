ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Секторальные и персональные. Страны Балтии предлагают ЕС ввести новые санкции против Беларуси

06.08.2021 17:15 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Секторальные и персональные. Страны Балтии предлагают ЕС ввести новые санкции против Беларуси
Фото: Reuters
С предложением расширить старые санкции и ввести новые в отношении официального Минска выступили премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы. Это следует из опубликованного совместного заявления.

Поводом стало обострение миграционного кризиса на литовско-белорусской границе.

«Мы осуждаем все попытки использовать нерегулярную миграцию для политического давления на ЕС и его страны-члены», — сообщается в документе.


Премьер-министры трех стран отметили, что эффективно защищают внешнюю границу Евросоюза, но стремительно ухудшающаяся ситуация требует быстрого и решительного ответа. Они призвали Европейский Совет и своих партнеров расширить персональные и секторальные санкции в отношении белорусских властей, а также ввести новые санкции, нацеленные на всех, кто причастен к незаконной миграции.

«Ограничительные меры в отношении людей, причастных к контрабанде мигрантов и нарушающих права человека, должны быть рассмотрены и быстро применены», — сообщается в совместном заявлении.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поводом стало обострение миграционного кризиса на литовско-белорусской границе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще одна медаль у белорусских борцов! Ванесса Колодинская завоевала бронзу Олимпиады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by