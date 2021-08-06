Источник материала: UDF



Ванесса Колодинская. Фото: Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Еще одна медаль у белорусских борцов! Ванесса Колодинская завоевала бронзу Олимпиады Результат поединка — 4:0 в пользу нашей спортсменки.

В финалепротивостояла американка. Результат поединка — 4:0 в пользу нашей спортсменки, сборной Беларуси достанется бронзовая медаль.Теперь в активе сборной Беларуси одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали. Причем три из них принесли именно борцы: ранее серебряные награды завоевалиВанесса Колодинская — единственная из белорусских топ-борцов, не подписавшая «провластное» письмо белорусских спортсменов.