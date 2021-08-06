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Еще одна медаль у белорусских борцов! Ванесса Колодинская завоевала бронзу Олимпиады
Источник материала: UDF
Ванесса Колодинская. Фото: Reuters
В финале Ванессе Колодинской противостояла американка Джакарра Винчестер. Результат поединка — 4:0 в пользу нашей спортсменки, сборной Беларуси достанется бронзовая медаль.
Теперь в активе сборной Беларуси одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали. Причем три из них принесли именно борцы: ранее серебряные награды завоевали Ирина Курочкина и Магомедхабиб Кадимагомедов.
Ванесса Колодинская — единственная из белорусских топ-борцов, не подписавшая «провластное» письмо белорусских спортсменов.
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Результат поединка — 4:0 в пользу нашей спортсменки.
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