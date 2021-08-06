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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Философа Владимира Мацкевича и социолога Татьяну Водолажскую признали политзаключенными Всего по состоянию на 6 августа в Беларуси уже 610 политзаключенных.

Напомним, силовики пришли к белорусскому философу и методологу, социологуи общественному деятелю4 августа. Двое из них — Мацкевич и Водолажская — остаются за решеткой, Величко в тот же день вышел на свободу.Правозащитники признали Владимира Мацкевича и Татьяну Водолажскую, которые до сих пор находятся в ИВС, политзаключенными. Правозащитники считают, что они находятся под стражей исключительно из-за их убеждений и требуют их освобождения.Всего по состоянию на 6 августа в Беларуси уже 610 политзаключенных.Владимир Мацкевич — белорусский философ и методолог. Учредитель и руководитель Агентства гуманитарных технологий, председатель совета Международного консорциума «ЕвроБеларусь». Сооснователь белорусского Летучего университета. Автор книг «Полемические этюды об образовании» (1993), «Белорусская демократия: вопреки очевидности» (1996), «Вопиющее молчание» (2001) и др., а также более 50 публикаций по вопросам политики, культуры и трансформации образования.Татьяна Водолажская — социолог, старший аналитик Центра европейской трансформации. Эксперт аналитической группы Агентства гуманитарных технологий. Кандидат социологических наук. Специализируется в области методологии гуманитарных и социальных исследований, национальной и гражданской идентичности, развития локальных сообществ, гражданского общества и культурной политики. Куратор Летучего университета. Автор «Белорусского ежегодника».