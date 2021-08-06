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Философа Владимира Мацкевича и социолога Татьяну Водолажскую признали политзаключенными

06.08.2021 17:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Философа Владимира Мацкевича и социолога Татьяну Водолажскую признали политзаключенными
Фото: spring96.org
Правозащитники признали белорусского философа Владимира Мацкевича и социолога Татьяну Водолажскую, которые были задержаны 4 августа, политзаключенными, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна».

Напомним, силовики пришли к белорусскому философу и методологу Владимиру Мацкевичу, социологу Татьяне Водолажской и общественному деятелю Владу Величко 4 августа. Двое из них — Мацкевич и Водолажская — остаются за решеткой, Величко в тот же день вышел на свободу.

Правозащитники признали Владимира Мацкевича и Татьяну Водолажскую, которые до сих пор находятся в ИВС, политзаключенными. Правозащитники считают, что они находятся под стражей исключительно из-за их убеждений и требуют их освобождения.

Всего по состоянию на 6 августа в Беларуси уже 610 политзаключенных.


Владимир Мацкевич — белорусский философ и методолог. Учредитель и руководитель Агентства гуманитарных технологий, председатель совета Международного консорциума «ЕвроБеларусь». Сооснователь белорусского Летучего университета. Автор книг «Полемические этюды об образовании» (1993), «Белорусская демократия: вопреки очевидности» (1996), «Вопиющее молчание» (2001) и др., а также более 50 публикаций по вопросам политики, культуры и трансформации образования.

Татьяна Водолажская — социолог, старший аналитик Центра европейской трансформации. Эксперт аналитической группы Агентства гуманитарных технологий. Кандидат социологических наук. Специализируется в области методологии гуманитарных и социальных исследований, национальной и гражданской идентичности, развития локальных сообществ, гражданского общества и культурной политики. Куратор Летучего университета. Автор «Белорусского ежегодника».
 
 
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Всего по состоянию на 6 августа в Беларуси уже 610 политзаключенных.
 
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