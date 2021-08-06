|
Философа Владимира Мацкевича и социолога Татьяну Водолажскую признали политзаключенными
Источник материала: UDF
Фото: spring96.org
Напомним, силовики пришли к белорусскому философу и методологу Владимиру Мацкевичу, социологу Татьяне Водолажской и общественному деятелю Владу Величко 4 августа. Двое из них — Мацкевич и Водолажская — остаются за решеткой, Величко в тот же день вышел на свободу.
Правозащитники признали Владимира Мацкевича и Татьяну Водолажскую, которые до сих пор находятся в ИВС, политзаключенными. Правозащитники считают, что они находятся под стражей исключительно из-за их убеждений и требуют их освобождения.
Всего по состоянию на 6 августа в Беларуси уже 610 политзаключенных.
Владимир Мацкевич — белорусский философ и методолог. Учредитель и руководитель Агентства гуманитарных технологий, председатель совета Международного консорциума «ЕвроБеларусь». Сооснователь белорусского Летучего университета. Автор книг «Полемические этюды об образовании» (1993), «Белорусская демократия: вопреки очевидности» (1996), «Вопиющее молчание» (2001) и др., а также более 50 публикаций по вопросам политики, культуры и трансформации образования.
Татьяна Водолажская — социолог, старший аналитик Центра европейской трансформации. Эксперт аналитической группы Агентства гуманитарных технологий. Кандидат социологических наук. Специализируется в области методологии гуманитарных и социальных исследований, национальной и гражданской идентичности, развития локальных сообществ, гражданского общества и культурной политики. Куратор Летучего университета. Автор «Белорусского ежегодника».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего по состоянию на 6 августа в Беларуси уже 610 политзаключенных.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)