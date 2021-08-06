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Власти признали экстремистским спортивный сайт «Трибуна»
Источник материала: Навiны
По решению витебского суда, Тribunа.cоm и каналы в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими, сообщает пресс-служба МВД.
Такое решение 6 августа вынес суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК.
Кроме основного сайта, в список запрещенных попали телеграм-канал «Тribunа.cоm Беларусь», одноименный чат и страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, Twitter, «Вконтакте», а также мобильные приложения для смартфонов.
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По решению витебского суда, Тribunа.cоm и каналы в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими, сообщает пресс-служба МВД.
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