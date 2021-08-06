ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти признали экстремистским спортивный сайт «Трибуна»

06.08.2021 17:21 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По решению витебского суда, Тribunа.cоm и каналы в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими, сообщает пресс-служба МВД.

Власти признали экстремистским спортивный сайт «Трибуна»

Такое решение 6 августа вынес суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК.

Кроме основного сайта, в список запрещенных попали телеграм-канал «Тribunа.cоm Беларусь», одноименный чат и страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, Twitter, «Вконтакте», а также мобильные приложения для смартфонов.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По решению витебского суда, Тribunа.cоm и каналы в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими, сообщает пресс-служба МВД.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске столкнулись трамвай и такси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by