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Власти решили сделать "экстремистским" и спортивное издание "Трибуна"

06.08.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спортивное издание"Трибуна", его соцсети и его телеграмм-канал признаны экстремистскими

Власти решили сделать "экстремистским" и спортивное издание "Трибуна"

Это второе медиа, которое полностью признано экстремистским: первым был телеканал "Белс*т", отмечает euroradio.

Принимал решение суд Железнодорожного района Витебска



Интересно, что именно "железнодорожные" суды (в Витебске и Гомеле) наиболее часто определяют, что читать и смотреть можно, а что – нет.
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Спортивное издание"Трибуна", его соцсети и его телеграмм-канал признаны экстремистскими
 
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