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Власти решили сделать "экстремистским" и спортивное издание "Трибуна"
Источник материала: Партизан
Спортивное издание"Трибуна", его соцсети и его телеграмм-канал признаны экстремистскими
Это второе медиа, которое полностью признано экстремистским: первым был телеканал "Белс*т", отмечает
Принимал решение суд Железнодорожного района Витебска.
Интересно, что именно "железнодорожные" суды (в Витебске и Гомеле) наиболее часто определяют, что читать и смотреть можно, а что – нет.
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Спортивное издание"Трибуна", его соцсети и его телеграмм-канал признаны экстремистскими
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