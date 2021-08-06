Привет Олексину: Philip Morris прекратила продавать IQOS в Беларусь из-за санкций

заявил финансовый директор Эммануэль Бабо, причина прекращения продаж — это санкции. Об этом стало известно во время конференции, которая прошла в компании. Какфинансовый директорпричина прекращения продаж — это санкции.





onliner.by "Обратите внимание, что после недавних международных санкций IQOS больше не продается в Беларуси, где мы достигли почти 7% продаж в Минске во втором квартале", - цитирует Бабо





пишет Zerkalo.io. Импортером IQOS в Беларусь была компания «Энерго-ОИЛ», которая ранее принадлежала бизнесмену Алексею Олексину, попавшему под санкции ЕС,Zerkalo.io.





В этом году, видимо, из-за санкций, Олексин переписал ключевые активы — компании «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз» — на сыновей.





В 2021 году компания «Энерго-ОИЛ» стала единственным импортером в Беларусь некурительных табачных изделий (табака нагреваемого HEETS) и IQOS. Это решение ввели специальным указом.





IQOS (произносится как «а́йкос») — система нагревания табака, разработанная компанией Philip Morris International. В ходе работы прибора производится нагрев прессованного табачного продукта («стика») и выделение аэрозолей, содержащих никотин и другие химические вещества, которые потребляются курильщиками путем вдыхания через рот.