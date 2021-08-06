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Жительница Витебска установила приложение удаленного доступа и лишилась Br10 тыс.

06.08.2021 17:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Витебска установила приложение удаленного доступа и лишилась Br10 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

"В Октябрьский РОВД обратилась жительница областного центра и рассказала, что ей на планшет поступил звонок в мессенджере. На другом конце провода оказался мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. В разговоре он убедил витебчанку установить приложение удаленного доступа к телефону. По словам звонившего, оно нужно для сохранения денежных средств и предотвращения попыток хищения. Доверчивая женщина выполнила все манипуляции предложенные собеседником", - рассказали в УВД.

В итоге мошеннику удалось заполучить порядка Br10 тыс. По данному факту возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Октябрьский РОВД обратилась жительница областного центра и рассказала, что ей на планшет поступил звонок в мессенджере. На другом конце провода оказался...
 
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