В Солигорском районе мужчина избил девушку бильярдным кием - возбуждено уголовное дело

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении жителя Солигорского района, избившего родственницу бильярдным кием, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

25-летний житель Солигорского района в ходе вспыхнувшего на личной почве конфликта избил 18-летнюю двоюродную сестру. Девушка получила серьезные травмы, в том числе перелом подколенной кости: подозреваемый наносил удары девушке бильярдным кием, протянул по земле за волосы. Удары были настолько сильные, что в конце концов инструмент сломался.

По материалам проверки, агрессор на момент совершения преступления был в состоянии алкогольного опьянения.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.149 УК - умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.

Правоохранители предупреждают: любые происшествия, сопряженные с насилием, на особом контроле. "Наказание может настигнуть агрессора и без заявления потерпевшей стороны. Административный процесс или уголовное преследование могут быть инициированы прокуратурой", - отметили в УВД.-0-