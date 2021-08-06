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В работе двух банков наблюдаются сбои

06.08.2021 17:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В работе двух банков наблюдаются сбои
Фото с сайта pixabay.com
В работе двух банков — Белинвестбанка и Приорбанка — сегодня возникли сбои. У Белинвестбанка наблюдаются сложности с доступом в интернет-банкинга и мобильное приложение, а у Приорбанка — в интернет-банкинг.

«Сегодня существует проблема по работе интернет-банкинга/приложения. Информация передана техническим специалистам. Они занимаются данным вопросом. Попробуйте немного позже повторить вход», — пояснили в контакт-центре Белинвестбанка около 16.30.



«В настоящий момент временно не доступны операции в Интернет-Банке. Ведутся оперативные работы по восстановлению работоспособности систем», — уточнили в контакт-центре Приорбанка около 16.30.


Ранее 30 июля сбои были в работе МТБанка, Приорбанка и БСБ Банка. К примеру, клиенты МТБанка временно не могли расплатиться карточками, а в Приорбанке произошло автоматическое списание денег с кредитных карт.
 
 
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Ранее 30 июля сбои были в работе МТБанка, Приорбанка и БСБ Банка.
 
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