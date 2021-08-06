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«А у нас на ТВ есть девчонка одна …»

06.08.2021 17:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«А у нас на ТВ есть девчонка одна …»
Кадр из видео
Чисто проигрывая Олимпиаду в командном зачете, отказываясь обсуждать причины спортивных провалов в Токио нашей страны, лишенной флага и гимна, пропагандисты решили «перевести стрелки» — бесчестить олимпийцев-геев и олимпийцев-трансгендеров. Международный олимпийский комитет возмущён.

Ведущий «Время покажет» Анатолий Кузичев, небритый мужчина средних лет, надев на себя дурацкую улыбку, объявился в программе на Первом канале в рыжем женском парике с косичками. Обозвал олимпийцев-трансгендеров «психопатами», которых «надо лечить».

В этой же передаче депутат Госдумы от «Единой России» Пётр Толстой, некогда обративший на себя внимание антисемитскими высказываниями, называл спортсменов «извращенцами». Эх, Пётр, государев человек, лучше бы рассказал стране о том, как позорно выбегал из зала заседаний парламентской ассамблеи в Вене, не смог там достойно защитить интересы России. Тот еще был «олимпийский забег» …


Но спортсмены-геи и спортсмены-трансгендеры не виноваты в неудачах нашей страны.


Британцы Том Дейли и Мэтти Ли взяли «золото» в синхронных прыжках с десятиметровой вышки. Сенсационно победив в дисциплине, где доминируют китайские прыгуны.

Кузичев и Толстой могли бы, в прямом эфире, надев плавки и женские парики, в знак протеста синхронно прыгнуть в бассейн, подняв возмущенные брызги, плеснув половиной воды в бассейне на бортик. Это был бы действенный ответ традиционной, консервативной России, а не разговоры. Нечем было бы крыть. «Они оба могут» — сказали бы в потрясенном народе.
 
 
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Но спортсмены-геи и спортсмены-трансгендеры не виноваты в неудачах нашей страны.
 
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