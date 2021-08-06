«А у нас на ТВ есть девчонка одна …»

Источник материала: UDF



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Но спортсмены-геи и спортсмены-трансгендеры не виноваты в неудачах нашей страны.

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Ведущий «Время покажет», небритый мужчина средних лет, надев на себя дурацкую улыбку, объявился в программе на Первом канале в рыжем женском парике с косичками. Обозвал олимпийцев-трансгендеров «психопатами», которых «надо лечить».В этой же передаче депутат Госдумы от «Единой России», некогда обративший на себя внимание антисемитскими высказываниями, называл спортсменов «извращенцами». Эх, Пётр, государев человек, лучше бы рассказал стране о том, как позорно выбегал из зала заседаний парламентской ассамблеи в Вене, не смог там достойно защитить интересы России. Тот еще был «олимпийский забег» …Британцы Том Дейли и Мэтти Ли взяли «золото» в синхронных прыжках с десятиметровой вышки. Сенсационно победив в дисциплине, где доминируют китайские прыгуны.Кузичев и Толстой могли бы, в прямом эфире, надев плавки и женские парики, в знак протеста синхронно прыгнуть в бассейн, подняв возмущенные брызги, плеснув половиной воды в бассейне на бортик. Это был бы действенный ответ традиционной, консервативной России, а не разговоры. Нечем было бы крыть. «Они оба могут» — сказали бы в потрясенном народе.