Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спортивный сайт Tribuna, его социальные сети и даже мобильное приложение признаны экстремистскими Теперь за публикацию информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена ответственность.

Помимо основного интернет-ресурса, в список запрещенных попали Telegram-канал «Тribunа.cоm Беларусь», одноименный чат и страницы в социальных сетях Instagram, Facebook. Twitter, Вконтакте, а также мобильные приложения для смартфонов.По мнению МВД, администраторы сообществ размещали материалы, призывающие к экстремистской деятельности.Теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.