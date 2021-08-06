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Спортивный сайт Tribuna, его социальные сети и даже мобильное приложение признаны экстремистскими

06.08.2021 17:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Спортивный сайт Tribuna, его социальные сети и даже мобильное приложение признаны экстремистскими
Фото: TUT.BY
Интернет-ресурс Тribunа. cоm и его производные в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими. Такое решение сегодня, 6 августа, вынес суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Помимо основного интернет-ресурса, в список запрещенных попали Telegram-канал «Тribunа.cоm Беларусь», одноименный чат и страницы в социальных сетях Instagram, Facebook. Twitter, Вконтакте, а также мобильные приложения для смартфонов.


По мнению МВД, администраторы сообществ размещали материалы, призывающие к экстремистской деятельности.

Теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.
 
Теги: Витебск
 
 
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Теперь за публикацию информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена ответственность.
 
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