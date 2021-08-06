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Спортивный сайт Tribuna, его социальные сети и даже мобильное приложение признаны экстремистскими
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
Помимо основного интернет-ресурса, в список запрещенных попали Telegram-канал «Тribunа.cоm Беларусь», одноименный чат и страницы в социальных сетях Instagram, Facebook. Twitter, Вконтакте, а также мобильные приложения для смартфонов.
По мнению МВД, администраторы сообществ размещали материалы, призывающие к экстремистской деятельности.
Теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.
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