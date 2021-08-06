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ЕС созывает экстренную встречу глав МВД по ситуации на границе с Беларусью

06.08.2021 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Она пройдет 18 августа

ЕС созывает экстренную встречу глав МВД по ситуации на границе с Беларусью
Евросоюз созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел для 27 стран сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе с Беларусью. Об этом сообщил в пятницу ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Совет ЕС по внутренним делам проведет 18 августа экстренное заседание для обсуждение миграционной ситуации в Литве, а также вокруг нелегальных пересечений южной границ ЕС [через Средиземное море]", - сообщил он.
 
 
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