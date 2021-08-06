|
В Беларуси плюс два новых политзаключенных — Татьяна Водолажская и Владимир Мацкевич
06.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусские правозащитники требуют немедленно освободить их и прекратить уголовное преследование в их отношении.
4 августа в Беларуси после обысков
Владимир Мацкевич и Татьяна Водолажская до сих пор удерживаются в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома.
В связи с этим представители правозащитного сообщества
Свобода и личная неприкосновенность, одни из основополагающих прав человека, перестали восприниматься властями как незыблемые и подлежащими уважению и защите.
Правозащитники считают, что лишение свободы Владимира Мацкевича и Татьяны Водолажской — известных ученых и общественных деятелей —было применено исключительно из-за их убеждений.
Правозащитное сообщество требует немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские правозащитники требуют немедленно освободить их и прекратить уголовное преследование в их отношении.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)