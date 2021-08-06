ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси плюс два новых политзаключенных — Татьяна Водолажская и Владимир Мацкевич

06.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусские правозащитники требуют немедленно освободить их и прекратить уголовное преследование в их отношении.

В Беларуси плюс два новых политзаключенных — Татьяна Водолажская и Владимир Мацкевич

4 августа в Беларуси после обысков были задержаны Владимир Мацкевич — белорусский философ и методолог, общественный деятель; Татьяна Водолажская — социолог, старший аналитик Центра европейской трансформации, эксперт аналитической группы Агентства гуманитарных технологий; Оксана Шелест — старший аналитик Центра европейской трансформации; Влад Величко — эксперт по организационному развитию, общественный деятель.

Владимир Мацкевич и Татьяна Водолажская до сих пор удерживаются в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома.

В связи с этим представители правозащитного сообщества заявляют: продолжающиеся запугивания и аресты представителей гражданского общества, произвольное лишение свободы стали обычной практикой органов, призванных в демократическом обществе обеспечивать законность и правопорядок.

Свобода и личная неприкосновенность, одни из основополагающих прав человека, перестали восприниматься властями как незыблемые и подлежащими уважению и защите.

Правозащитники считают, что лишение свободы Владимира Мацкевича и Татьяны Водолажской — известных ученых и общественных деятелей —было применено исключительно из-за их убеждений.

Правозащитное сообщество требует немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские правозащитники требуют немедленно освободить их и прекратить уголовное преследование в их отношении.
 
Новости дня
Новости разные
 
«А у нас на ТВ есть девчонка одна …»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by