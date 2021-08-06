В Беларуси плюс два новых политзаключенных — Татьяна Водолажская и Владимир Мацкевич

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусские правозащитники требуют немедленно освободить их и прекратить уголовное преследование в их отношении.





4 августа в Беларуси после обысков были задержаны Владимир Мацкевич — белорусский философ и методолог, общественный деятель; Татьяна Водолажская — социолог, старший аналитик Центра европейской трансформации, эксперт аналитической группы Агентства гуманитарных технологий; Оксана Шелест — старший аналитик Центра европейской трансформации; Влад Величко — эксперт по организационному развитию, общественный деятель.

Владимир Мацкевич и Татьяна Водолажская до сих пор удерживаются в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома.

В связи с этим представители правозащитного сообщества заявляют : продолжающиеся запугивания и аресты представителей гражданского общества, произвольное лишение свободы стали обычной практикой органов, призванных в демократическом обществе обеспечивать законность и правопорядок.

Свобода и личная неприкосновенность, одни из основополагающих прав человека, перестали восприниматься властями как незыблемые и подлежащими уважению и защите.

Правозащитники считают, что лишение свободы Владимира Мацкевича и Татьяны Водолажской — известных ученых и общественных деятелей —было применено исключительно из-за их убеждений.

Правозащитное сообщество требует немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.