ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жена милиционера: если бы было что-то мегакардинальное, вышла бы за своего и подавала бы ему патроны

06.08.2021 18:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

В одном лишь Пинске – десятки пострадавших, медицинская помощь понадобится везде. В интернете появятся фейки: силовики не пускают скорые.

Жена милиционера: если бы было что-то мегакардинальное, вышла бы за своего и подавала бы ему патроны

Вот как на самом деле. Но главное – в нужном ракурсе и вовремя щелкнуть затвором фотоаппарата.

Жена милиционера: если бы было что-то мегакардинальное, вышла бы за своего и подавала бы ему патроны

За первую ночь только в Минске домой и в казармы со службы не вернулись пять человек. Они госпитализированы. Еще 15 после травм остались в строю.

Жена милиционера: если бы было что-то мегакардинальное, вышла бы за своего и подавала бы ему патроны

Екатерина Есеева, жительница Минска, очевидец событий:
Их убивали, госпитали были все заполнены нашими ребятами. Им ломали ноги. Как они должны были повести себя? Как ведут себя во всех правовых государствах? Они стреляют. А у нас наши сначала мягко, а потом – у них братство, потом они защищали государство и защищали жителей.

Жена милиционера: если бы было что-то мегакардинальное, вышла бы за своего и подавала бы ему патроны

Это все подготовленные люди, не так все это спроста. Вот мы стоим, вот баррикада, мы двигаемся, в нас все летит.

Жена милиционера: если бы было что-то мегакардинальное, вышла бы за своего и подавала бы ему патроны

Такого я не ожидал. Мне просто обидно было понимать, что там стоит несовершеннолетний парень с девушкой и кидает в меня бутылкой. Они это перерастут, потому что все приходит с опытом. Я тоже как-то жил, знал цену жизни, миру, служил, рос. А вот сейчас, когда у меня есть дома ребенок, я понимаю, как эта жизнь создается и сколько сил ты тратишь. Мне, понимаете, очень важно, чтобы моя жена с ребенком сейчас ходила по улице спокойно. И никакой отморозок в нее бутылкой не кидал.

Жена милиционера: если бы было что-то мегакардинальное, вышла бы за своего и подавала бы ему патроны

– Вы из военнослужащих срочной службы?
– [Кивает].
– Из частей минского гарнизона?
– Минской области. Околица.
– Вы из войсковой части 3310, военнослужащий срочной службы?
– [Кивает].
– У вас, видимо, травма губы? Бутылка прилетела? Прилетела стеклянная бутылка, попала именно в нижнюю часть, под нос?
– [Показывает].
– Прилетела в PR, разбилась сразу и поранила осколками лицо?
– И зуб выбила.

Жена милиционера: если бы было что-то мегакардинальное, вышла бы за своего и подавала бы ему патроны

Мария Пятрович, супруга сотрудника милиции:
Если бы наши мужики не выстояли, то было бы очень печально. Они сделали все, просто что могли. Я могу сказать, что каждая жена, каждая мать, если бы, не дай бог, было что-то прямо мегакардинальное, вышла бы за своего, стала и подавала бы ему патроны. По-другому никак.

Давили белорусскую милицию и машинами, и морально.

Жена милиционера: если бы было что-то мегакардинальное, вышла бы за своего и подавала бы ему патроны

Валентин Пашкевич, командир взвода оперативной роты ОМОН УВД Брестского облисполкома:
Надо это признать, что во многом победили. Признают, что информационное пространство было проиграно. Вот здесь было тяжело, потому что нам надо было держать этот удар, удар моральный.

Жена милиционера: если бы было что-то мегакардинальное, вышла бы за своего и подавала бы ему патроны

Задача – сохранить жизни белорусов по обе стороны баррикад. Если бы тогда условный ОМОН, «Алмаз», СОБР, ГУБОПиК, 3214 или рядовые патрульные не выстояли, был бы совсем другой исход. Военный.

«А что, фашисты уже захватили Лошицу?» Что говорили минчане, которые звонили в милицию после выборов, читайте здесь.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Милиционер, на которого наехали ночью 9 августа: на кистях кожи не было, часть лица стёрта, пробило живот
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by