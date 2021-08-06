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Жена милиционера: если бы было что-то мегакардинальное, вышла бы за своего и подавала бы ему патроны
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
В одном лишь Пинске – десятки пострадавших, медицинская помощь понадобится везде. В интернете появятся фейки: силовики не пускают скорые.
Вот как на самом деле. Но главное – в нужном ракурсе и вовремя щелкнуть затвором фотоаппарата.
За первую ночь только в Минске домой и в казармы со службы не вернулись пять человек. Они госпитализированы. Еще 15 после травм остались в строю.
Екатерина Есеева, жительница Минска, очевидец событий:
Это все подготовленные люди, не так все это спроста. Вот мы стоим, вот баррикада, мы двигаемся, в нас все летит.
Такого я не ожидал. Мне просто обидно было понимать, что там стоит несовершеннолетний парень с девушкой и кидает в меня бутылкой. Они это перерастут, потому что все приходит с опытом. Я тоже как-то жил, знал цену жизни, миру, служил, рос. А вот сейчас, когда у меня есть дома ребенок, я понимаю, как эта жизнь создается и сколько сил ты тратишь. Мне, понимаете, очень важно, чтобы моя жена с ребенком сейчас ходила по улице спокойно. И никакой отморозок в нее бутылкой не кидал.
– Вы из военнослужащих срочной службы?
Мария Пятрович, супруга сотрудника милиции:
Давили белорусскую милицию и машинами, и морально.
Валентин Пашкевич, командир взвода оперативной роты ОМОН УВД Брестского облисполкома:
Задача – сохранить жизни белорусов по обе стороны баррикад. Если бы тогда условный ОМОН, «Алмаз», СОБР, ГУБОПиК, 3214 или рядовые патрульные не выстояли, был бы совсем другой исход. Военный.
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Жена милиционера: если бы было что-то мегакардинальное, вышла бы за своего и подавала бы ему патроны
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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