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Милиционер, на которого наехали ночью 9 августа: на кистях кожи не было, часть лица стёрта, пробило живот

06.08.2021 18:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Милиционер, на которого наехали ночью 9 августа: на кистях кожи не было, часть лица стёрта, пробило живот

В эти дни милиционеров, как и нашу страну, будут таранить. Но мир соцсетей и мессенджеров увидит только, как они защищаются.

Милиционер, на которого наехали ночью 9 августа: на кистях кожи не было, часть лица стёрта, пробило живот

На протесты не приходят с битами, с заточками, не кидают в сотрудников коктейли Молотова. Не стреляют из пневматики, не избивают битами. Также они давят людей на автомобилях. Именно мой эпизод: мы вытесняли толпу, и оказалось так, что машина одна начала просто газовать  попробовал как кегли сбивать наших товарищей.

Милиционер, на которого наехали ночью 9 августа: на кистях кожи не было, часть лица стёрта, пробило живот

Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):
11 пострадавших сотрудников и военнослужащих за два дня в различных районах говорят о едином почерке. Это не спонтанные, случайные наезды, это наезды, сделанные специально.

Милиционер, на которого наехали ночью 9 августа: на кистях кожи не было, часть лица стёрта, пробило живот

Евгений Кузьмицкий, милиционер роты ППСМ Барановичского ГОВД:
Было водителю сказано, что он будет задержан, но водитель не подчинился, начал сдавать назад резко, после чего начал резко двигаться вперед. Получилось так, что я оказался перед машиной. Получается, он наехал на меня. С его слов, он двигался в магазин. Через некоторое время его установили другие сотрудники и задержали.

Милиционер, на которого наехали ночью 9 августа: на кистях кожи не было, часть лица стёрта, пробило живот

Милиционер, на которого наехали ночью 9 августа: на кистях кожи не было, часть лица стёрта, пробило живот

Иван Тумаш, заместитель начальника Барановичского ГОВД:
Таранили транспортными средствами сотрудников милиции. Ну и одним из таких лиц – уже, наверное, много было об этом сказано – был ксендз тоже.

Это такая тактика, тактика блицкрига. Наедут и на милиционера из Жлобина во время задержания целой колонны автомобилей приезжих молодчиков.

Милиционер, на которого наехали ночью 9 августа: на кистях кожи не было, часть лица стёрта, пробило живот

Дмитрий Дядюн, заместитель начальника Жлобинского РОВД:
На кистях рук у меня, грубо говоря, кожи вот здесь не было, часть лица была стерта. Животом падал, видно, попался камень, мне пробило живот, у меня рубашка была вся в крови. Туфли служебные – носков тоже не было, пришлось выбросить, то есть стерлось полностью.

Милиционер, на которого наехали ночью 9 августа: на кистях кожи не было, часть лица стёрта, пробило живот

Вот так жлобинский милиционер будет выглядеть через пару дней после наезда.

Милиционер, на которого наехали ночью 9 августа: на кистях кожи не было, часть лица стёрта, пробило живот

Жена милиционера: если бы было что-то мегакардинальное, вышла бы за своего и подавала бы ему патроны. Подробнее здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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