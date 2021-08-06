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Милиционер, на которого наехали ночью 9 августа: на кистях кожи не было, часть лица стёрта, пробило живот
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
В эти дни милиционеров, как и нашу страну, будут таранить. Но мир соцсетей и мессенджеров увидит только, как они защищаются.
На протесты не приходят с битами, с заточками, не кидают в сотрудников коктейли Молотова. Не стреляют из пневматики, не избивают битами. Также они давят людей на автомобилях. Именно мой эпизод: мы вытесняли толпу, и оказалось так, что машина одна начала просто газовать – попробовал как кегли сбивать наших товарищей.
Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):
Евгений Кузьмицкий, милиционер роты ППСМ Барановичского ГОВД:
Иван Тумаш, заместитель начальника Барановичского ГОВД:
Это такая тактика, тактика блицкрига. Наедут и на милиционера из Жлобина во время задержания целой колонны автомобилей приезжих молодчиков.
Дмитрий Дядюн, заместитель начальника Жлобинского РОВД:
Вот так жлобинский милиционер будет выглядеть через пару дней после наезда.
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Милиционер, на которого наехали ночью 9 августа: на кистях кожи не было, часть лица стёрта, пробило живот
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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