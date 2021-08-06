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«Насиловали девушку 20 омоновцев в автозаке». Юрий Караев рассказал, почему это невозможно

06.08.2021 18:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Многие фейки были развенчаны, но ведь ветер лжи тогда вскружил головы многим белорусам. И в таком порыве реально могли снести страну.

«Насиловали девушку 20 омоновцев в автозаке». Юрий Караев рассказал, почему это невозможно

Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):
Насиловали девушку 20 омоновцев в автозаке, когда везли. И так вот 100 омоновцев находятся в противостоянии с в несколько раз превышающей толпой. Допустим, двое девушку задержали, поместили ее в этот самый автозак, как они его называют, тут же 20 омоновцев снялись с «поля боя», назовем так, где их товарищей меньшинство, сели с этой девушкой в машину (помещается там не больше 25 человек) и стали ездить с ней и по очереди ее насиловать.

«Насиловали девушку 20 омоновцев в автозаке». Юрий Караев рассказал, почему это невозможно

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
Это была дезинформация, которая инициирована одним из шведских ресурсов информационных, представители которого сами в этом признались. И никто это уже не обсуждал, никому не нужно, не опровергают. Второе было массово, что гибель чуть ли не десятков людей, пропавшие без вести.

«Насиловали девушку 20 омоновцев в автозаке». Юрий Караев рассказал, почему это невозможно

Первый день после выборов 9 августа – 6 человек погибших. Второй день – 7 человек погибших. Третий день – 21 погибший.
– Но этой информации нигде не было о погибших.
– О погибших мы вам информацию даем, потому что эта информация проверена. В больницах многие люди умирают, избитые, перебитые.

Но позже оказалась, что человек с бейджиком вовсе не врач. Более того, судим за мошенничество, незаконное предпринимательство, подделку документов.

Иван Тертель:
Никто не говорит сейчас и не вспоминает за рубежом из этой публики, которую мы имеем в виду, что это не подтвердилось.

«Насиловали девушку 20 омоновцев в автозаке». Юрий Караев рассказал, почему это невозможно

Мария Пятрович, супруга сотрудника милиции:
Когда я разговаривала с мужем на эту тему, муж говорит: Мань, ну скажи мне, ты сама, читая это, начинаешь верить в это? Я говорю: я – нет, потому что я знаю портрет сотрудника, образ. И представить, что они что-то делают, ну, честно, это гадко. И как поворачивался язык вообще у этих людей? Люди брали на себя такой грех. Сколько плакало жен, матерей.

«Насиловали девушку 20 омоновцев в автозаке». Юрий Караев рассказал, почему это невозможно

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Когда прошла информация (опять же, к разделу о политтехнологии – вброс слухов и фейков) по поводу изнасилованных, поскольку в Минздрав стекались списки всех пациентов, которые обратились в результате уличных беспорядков за медицинской помощью либо были доставлены для оказания медицинской помощи, у нас списки были поименно всех. Ни одного пациента с признаками изнасилования мы так и не нашли.

Зачем обращались в частные медцентры после Окрестина? Бывшая сотрудница клиники дала интервью. Читайте здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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