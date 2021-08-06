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Милиция о задержанных на протестах: никто не набирался смелости сказать, что преследует какие-то цели, все шли за молоком
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Строить «невероятную» Беларусь шли в касках. Военных.
Игорь Качук, начальник ООПП МОБ Советского РУВД Минска:
Александр Кисель, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома:
Это уже не толпа, это четко организованные группировки cо своей иерархией и задачами. Нужна маленькая, но победа. Как на Майдане.
Владимир Порхомцев, начальник пресс-службы внутренних войск МВД Беларуси:
Кирилл, командир роты специального назначения в/ч 3214:
Елена Ефимович, член избирательной комиссии участка для голосования № 58 Минска:
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Милиция о задержанных на протестах: никто не набирался смелости сказать, что преследует какие-то цели, все шли за молоком
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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