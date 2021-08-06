ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Милиция о задержанных на протестах: никто не набирался смелости сказать, что преследует какие-то цели, все шли за молоком

06.08.2021 19:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Милиция о задержанных на протестах: никто не набирался смелости сказать, что преследует какие-то цели, все шли за молоком

Строить «невероятную» Беларусь шли в касках. Военных.

Милиция о задержанных на протестах: никто не набирался смелости сказать, что преследует какие-то цели, все шли за молоком

Игорь Качук, начальник ООПП МОБ Советского РУВД Минска:
Очень много находили и ножей, кастеты, пистолеты – от травматических до пневматических. Сотрудники, работая на транспортных средствах в районе, задерживали машины, в которых находились ежи, коктейли Молотова. Это все документировалось, изымалось, проводились разбирательства. Никто не набирался смелости сказать, что он преследует какие-то определенные цели – все шли за молоком в магазин, провожали девушку, гуляли с собакой, еще что-либо делали.

Милиция о задержанных на протестах: никто не набирался смелости сказать, что преследует какие-то цели, все шли за молоком

Александр Кисель, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома:
Каждый из задержанных находил себе оправдание, что он в два часа ночи по центру проспекта Машерова, находясь на проезжей части, находился там случайно.

Милиция о задержанных на протестах: никто не набирался смелости сказать, что преследует какие-то цели, все шли за молоком

Это уже не толпа, это четко организованные группировки cо своей иерархией и задачами. Нужна маленькая, но победа. Как на Майдане.

Милиция о задержанных на протестах: никто не набирался смелости сказать, что преследует какие-то цели, все шли за молоком

Владимир Порхомцев, начальник пресс-службы внутренних войск МВД Беларуси:
Была бы уже возведена огромная-огромная крепость с определенной инфраструктурой, со снабжением, с обеспечением. Эта тактика мало того что дала бы какой-то определенный символизм, она дала бы определенное преимущество.

Милиция о задержанных на протестах: никто не набирался смелости сказать, что преследует какие-то цели, все шли за молоком

Кирилл, командир роты специального назначения в/ч 3214:
Мне много говорят, что типа «у нас бы не было такого, как в Украине. Что вы сравниваете?» Я говорю: все постигается в сравнении.

Милиция о задержанных на протестах: никто не набирался смелости сказать, что преследует какие-то цели, все шли за молоком

Елена Ефимович, член избирательной комиссии участка для голосования № 58 Минска:
«Это другое». Я хорошо знаю, что произошло в Украине, у меня дедушка жил в Украине. Когда я нашим приводила – вот, соседи наши южные, во-первых, был ответ: «Это другое». И Тахрир – это тоже что-то другое, а про него многие даже не слышали.

Спецназовец: я вам скажу, где находились координаторы протестов. Читайте здесь.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зачем обращались в частные медцентры после Окрестина? Бывшая сотрудница клиники дала интервью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by