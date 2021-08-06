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Зачем обращались в частные медцентры после Окрестина? Бывшая сотрудница клиники дала интервью

06.08.2021 19:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Зачем обращались в частные медцентры после Окрестина? Бывшая сотрудница клиники дала интервью

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Когда прошла информация (опять же, к разделу о политтехнологии – вброс слухов и фейков) по поводу изнасилованных, поскольку в Минздрав стекались списки всех пациентов, которые обратились в результате уличных беспорядков за медицинской помощью либо были доставлены для оказания медицинской помощи, у нас списки были поименно всех. Ни одного пациента с признаками изнасилования мы так и не нашли.

Зачем обращались в частные медцентры после Окрестина? Бывшая сотрудница клиники дала интервью

По интернету гуляют медсправки частных медцентров. Бывший сотрудник клиники с громким названием – назовем ее Наталья – дает нам интервью на условиях анонимности, без купюр.

Зачем обращались в частные медцентры после Окрестина? Бывшая сотрудница клиники дала интервью

Молодой человек позвонил и попросил записать его на гигиеническую чистку зубов, профгигиену. Это включает в себя снятие камня, снятие налета, полировка зубов, чтобы зубы выглядели белее. Может быть, вам что-то нужно посерьезнее? Может, вам нужен стоматолог-хирург? Может, вам челюсть сломали или зуб выбили? Он говорит: да нет, понимаете, я сидел на Окрестина три дня, у меня зубной щетки с собой не было, а я бы хотел зубы почистить.

Мемориалом жертв милицейского беспредела определяют Окрестина.

Зачем обращались в частные медцентры после Окрестина? Бывшая сотрудница клиники дала интервью

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
На Окрестина я сам лично практически ежесуточно выбывал. Там, где не было сопротивления, не было попыток вырваться, прорвать, открыть двери, ворота, избежать ответственности, никто никого нигде не трогал.

Зачем обращались в частные медцентры после Окрестина? Бывшая сотрудница клиники дала интервью

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
Почему тысячи людей оказались на Окрестина и почему сотни картинок пестрят в интернете? Много может быть таких вопросов, но и ответ не будет однозначный. Первое – потому как наша страна… За столько мирных лет никогда не предполагали мы, что столкнемся с такой историей.

Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными? Читайте здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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