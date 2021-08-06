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Зачем обращались в частные медцентры после Окрестина? Бывшая сотрудница клиники дала интервью
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено?
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
По интернету гуляют медсправки частных медцентров. Бывший сотрудник клиники с громким названием – назовем ее Наталья – дает нам интервью на условиях анонимности, без купюр.
Молодой человек позвонил и попросил записать его на гигиеническую чистку зубов, профгигиену. Это включает в себя снятие камня, снятие налета, полировка зубов, чтобы зубы выглядели белее. Может быть, вам что-то нужно посерьезнее? Может, вам нужен стоматолог-хирург? Может, вам челюсть сломали или зуб выбили? Он говорит: да нет, понимаете, я сидел на Окрестина три дня, у меня зубной щетки с собой не было, а я бы хотел зубы почистить.
Мемориалом жертв милицейского беспредела определяют Окрестина.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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