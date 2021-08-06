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Милиционер: «Мы ведь не с мнением гражданина боролись, мы боролись с нарушением общественного порядка»
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Елена Ефимович, член избирательной комиссии участка для голосования № 58 Минска:
Иван Тумаш, заместитель начальника Барановичского ГОВД:
Кирилл, командир роты специального назначения в/ч 3214:
Александр Игначков, житель Минска, очевидец событий:
Евгений Чембрович, заместитель командира взвода оперативно-боевого назначения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
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Милиционер: «Мы ведь не с мнением гражданина боролись, мы боролись с нарушением общественного порядка»
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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