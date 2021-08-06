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Тертель: знаю оценку коллег, и не только СНГ, что милиция Беларуси была на высоте во время протестов

06.08.2021 19:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Тертель: знаю оценку коллег, и не только СНГ, что милиция Беларуси была на высоте во время протестов

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
Они стояли насмерть, как говорят военные, они не отступали, они действовали очень грамотно, профессионально. И я не побоюсь этого слова сказать, потому что знаю оценку коллег наших, и не только на пространстве СНГ, но и других зарубежных правоохранительных структур, что милиция Республики Беларусь была на высоте.

Тертель: знаю оценку коллег, и не только СНГ, что милиция Беларуси была на высоте во время протестов

Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):
Там, где мы появлялись, они разлетались и разбегались без особых проблем. Это дало мне возможность перебросить силы из Минска в Пинск, например.

Тертель: знаю оценку коллег, и не только СНГ, что милиция Беларуси была на высоте во время протестов

Дмитрий Коровяковский, начальник Пинского ГОВД:
Подъехала еще дополнительная помощь, мы распределились и начали ту толпу, которая шла по Первомайской с палками, этими же лавочками, улюлюканьем, просто задерживать.

Тертель: знаю оценку коллег, и не только СНГ, что милиция Беларуси была на высоте во время протестов

Екатерина Есеева, жительница Минска, очевидец событий:
Когда ОМОН начал вскрывать камеры хранения в «Короне», там же все было подготовлено. Лежали и цепи, и камни, и бутылки – все было подготовлено, ребята готовились.

Тертель: знаю оценку коллег, и не только СНГ, что милиция Беларуси была на высоте во время протестов

Виталий Осоцкий, начальник Волковысского РОВД:
10-го числа в дневное время суток при отработке прилегающей территории к площади Ленина нами был обнаружен схрон – 500 килограмм битой тротуарной плитки, которая была кем-то за ночь подготовлена уже для вечерних мероприятий, для нападения на сотрудников милиции.

Тертель: знаю оценку коллег, и не только СНГ, что милиция Беларуси была на высоте во время протестов

Геннадий Мельник, начальник Жлобинского РОВД:
Беспредела и хаоса в городе не должно было быть. Мы навели порядок.

Милиционер: «Мы ведь не с мнением гражданина боролись, мы боролись с нарушением общественного порядка». Подробнее здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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