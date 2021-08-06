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Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено?
Чем страшнее фейки, тем легче вызвать переживание и негодование. Зачастую у сердобольных, но чаще всего невероятно несмышленых граждан. В общем, как в кино, только вместо актеров – живые люди. Вместо площадки – целая страна.
Александр Барсуков, заместитель министра МВД Беларуси (10.11.2017 – 29.10.2020):
Юрий Воскресенский, бывший член объединенного штаба:
Внимание – эти кадры никогда не демонстрировались на телевидении. Никогда. Окрестина в дни блицкрига.
Александр Барсуков:
– Кого-нибудь в этой камере били?
– Кого-нибудь били здесь?
– Покушать дали?
– Никого здесь не били?
– Кого-нибудь из вас здесь били, вот здесь вот?
– Вас кого-нибудь здесь били?
Через три часа вы пойдете домой, ровно через три часа будете все отпущены.
Александр Барсуков:
– Никого здесь в камере не били?
– Кого-нибудь били в камере?
– Мужики, в камере били здесь?
Александр Барсуков:
– У меня здесь брат […].
Александр Барсуков:
– Береги вас бог и белорусская милиция. Не обижайтесь, хорошо?
Александр Барсуков:
Спасибо.
Покажут ли это деструктивные каналы? Или эти планы не входят в планы импортного набора цветной революции?
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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