ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Заблокирован борисовский негосударственный сайт ex-press.by

06.08.2021 19:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Решением Министерства информации заблокирован доступ к региональному негосударственному сайту ex-press.by (Борисов, Жодино), сообщила редакция.

Заблокирован борисовский негосударственный сайт ex-press.by

«Сайт ex-press.by заблокирован по решению Министерства информации РБ. Сегодня, 6 августа, начиная с 14 часов, сайт ex-press.by перестал открываться. Мы связались с технической поддержкой нашего хостер-провайдера. Нам сообщили, что "ваш ресурс был заблокирован на основании решения Министерства информации РБ". Мы отправили электронный запрос в Министерство информации, чтобы выяснить, на каком основании был заблокирован ex-press.by, но ответа пока не получили. На момент блокировки с 00:00 6 августа до 14:00 на сайт зашли 169,5 тысячи уникальных пользователей», — пишет редакция.

Журналисты отмечают, что «предполагали подобное развитие событий» и ищут пути выхода из сложившейся ситуации.

15 июля редакция сообщила, что ее сотрудники выехали за границу «ради безопасности и сохранения проекта».

Eх-press.by — один из старейших негосударственных информационных интернет-проектов в Борисове. Был создан коллективом закрытой властями в 2005 году газеты «Курьер из Борисова». Значительная часть материалов, размещаемых на сайте, посвящена событиям в Борисове и Жодино.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решением Министерства информации заблокирован доступ к региональному негосударственному сайту ex-press.by (Борисов, Жодино), сообщила редакция.
 
Новости дня
Новости разные
 
Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by