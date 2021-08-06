Заблокирован борисовский негосударственный сайт ex-press.by

Решением Министерства информации заблокирован доступ к региональному негосударственному сайту ex-press.by (Борисов, Жодино), сообщила редакция.





«Сайт ex-press.by заблокирован по решению Министерства информации РБ. Сегодня, 6 августа, начиная с 14 часов, сайт ex-press.by перестал открываться. Мы связались с технической поддержкой нашего хостер-провайдера. Нам сообщили, что "ваш ресурс был заблокирован на основании решения Министерства информации РБ". Мы отправили электронный запрос в Министерство информации, чтобы выяснить, на каком основании был заблокирован ex-press.by, но ответа пока не получили. На момент блокировки с 00:00 6 августа до 14:00 на сайт зашли 169,5 тысячи уникальных пользователей», — пишет редакция.

Журналисты отмечают, что «предполагали подобное развитие событий» и ищут пути выхода из сложившейся ситуации.

15 июля редакция сообщила, что ее сотрудники выехали за границу «ради безопасности и сохранения проекта».

Eх-press.by — один из старейших негосударственных информационных интернет-проектов в Борисове. Был создан коллективом закрытой властями в 2005 году газеты «Курьер из Борисова». Значительная часть материалов, размещаемых на сайте, посвящена событиям в Борисове и Жодино.