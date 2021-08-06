Воскресенский: лучше тысяча гематом, чем тысяча убитых в гражданской войне

Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .





Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):

В три дня, в принципе, подавили вот этот так называемый блицкриг, которым нас хотели, как в свое время танковыми клиньями страну, победить, охватить, окружить и заставить сдаться.





Юрий Воскресенский, бывший член объединенного штаба:

Любой думающий человек понимает, что лучше тысяча гематом – да, это больно, да, это ужасно смотрится, да, это неприятно, чем тысяча убитых в гражданской войне.

Чемоданова: никто в пресс-службу из журналистов, которые освещали в то время протесты, не обращался. Подробнее здесь .