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Воскресенский: лучше тысяча гематом, чем тысяча убитых в гражданской войне
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):
Юрий Воскресенский, бывший член объединенного штаба:
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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