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Сравниваем взрывы светошумовых гранат и тот, от которого пострадал один из протестующих
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Неужели белорусам нужен пепел, чтобы посыпать им головы?
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Виктор Лутченко, старший инспектор ООПП МОБ Волковысского РОВД:
Летом 2020-го новая Беларусь насаждается так же, как и новый немецкий порядок летом 1941-го – под дулом пистолета.
– Выходи! Вылез отсюда! Вылез! Вышел!
У этого же грузовика – первые пострадавшие. Светошумовая граната повреждает ступню мятежника.
Только внимание: вот так взрывается «зорька», она на вооружении наших силовиков.
А вот от такого взрыва пострадал уличный хейтер.
До этого коллега по мятежу тоже что-то бросает в этом направлении.
Вопросы остаются. Цветные революции жаждут крови своих адептов.
Владимир Порхомцев, начальник пресс-службы внутренних войск МВД Беларуси:
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
В любой драке могут погибнуть люди. Особенно таких масштабов. Особенно срежиссированной спонсорами современной войны драке.
Иван Кубраков:
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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