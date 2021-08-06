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«Ей было очень плохо». Как жители Минска реагировали на то, что происходило на улицах после выборов
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
1000-летний Брест – конфетка. Мятежники ломают и крушат все и во всех городах. В новой Беларуси нет места красоте, только беспорядки и хаос.
Вот эти камни будут фундаментом для новой Беларуси.
Анатолий Божко, командир роты ППСМ Ленинского РОВД Бреста:
Екатерина Есеева, жительница Минска, очевидец событий:
Елена Ефимович, член избирательной комиссии участка для голосования № 58 Минска:
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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