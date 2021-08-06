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«Ей было очень плохо». Как жители Минска реагировали на то, что происходило на улицах после выборов

06.08.2021 19:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

1000-летний Брест – конфетка. Мятежники ломают и крушат все и во всех городах. В новой Беларуси нет места красоте, только беспорядки и хаос.

«Ей было очень плохо». Как жители Минска реагировали на то, что происходило на улицах после выборов

Вот эти камни будут фундаментом для новой Беларуси.

«Ей было очень плохо». Как жители Минска реагировали на то, что происходило на улицах после выборов

Анатолий Божко, командир роты ППСМ Ленинского РОВД Бреста:
1000-летие Бреста, где было все красиво, все восстановлено, все прекрасно и замечательно. И здесь происходит такое. Причем, как мы понимаем, часть людей, которая здесь все ломала, все это делала, была не из Бреста, это были приезжие.

«Ей было очень плохо». Как жители Минска реагировали на то, что происходило на улицах после выборов

Екатерина Есеева, жительница Минска, очевидец событий:
Уличные вот эти выходки все остальное общество садили в тюрьму. Не волновало, что у кого-то маленькие дети хотят спать. На «Пушкинской» у нас спать было невозможно.

«Ей было очень плохо». Как жители Минска реагировали на то, что происходило на улицах после выборов

Елена Ефимович, член избирательной комиссии участка для голосования № 58 Минска:
У меня мама как раз недалеко живет от станции метро «Каменная Горка», и она мне рассказывала, что всю ночь стоял сильный крик, шум. Она сердечница, то есть она не могла заснуть, ей было очень плохо. Когда люди даже просто элементарно всю ночь устраивали погромы шумовые, сколько людей онкологически больных, сердечников могли, во-первых, просто умереть, во-вторых, не получить помощь.

Сравниваем взрывы светошумовых гранат и тот, от которого пострадал один из протестующих. Подробнее здесь.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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