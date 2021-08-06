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Спецназовец: я вам скажу, где находились координаторы протестов

06.08.2021 19:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Спецназовец: я вам скажу, где находились координаторы протестов

Есть понятие «управляемый хаос». В те дни на улицах Минска были управляемые беспорядки.

Спецназовец: я вам скажу, где находились координаторы протестов

Владимир Порхомцев, начальник пресс-службы внутренних войск МВД Беларуси:
Впереди вот эта массовка, цирк, за ними боевики, которые готовы вступить в первые ряды, потом убежать опять назад. А где-то подальше, еще подальше, в глубине, контрольные наблюдатели, которые в действительности и являются руководителями.

Спецназовец: я вам скажу, где находились координаторы протестов

Которые отдают команды, когда что применить, кому куда пойти, когда, образно говоря, одна группа людей должна выйти вперед, сколько она должна там стоять, когда должна отойти назад, которые собирают информацию и отдают распоряжения.

Спецназовец: я вам скажу, где находились координаторы протестов

Александр Кисель, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома:
Однозначно виделось, кто координирует, кто каким образом на велосипеде ездит, показывает, где стоят наряды милиции, по телефону передают ту или иную информацию тем, которые остались в колонне, чтобы рассказывать, на какую улицу поворачивать, куда идти.

Спецназовец: я вам скажу, где находились координаторы протестов

Александр Бражицкий, заместитель командира в/ч 3214:
Я вам скажу, где находились координаторы. Координаторы находились в минских районах, в своих коттеджах и в это время жарили шашлыки и пили дорогой виски.

Ситуация вокруг аккумуляторного завода и закрытые границы. Как в 2020-м раскачивали людей в Бресте? Читайте здесь.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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