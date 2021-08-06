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Спецназовец: я вам скажу, где находились координаторы протестов
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Есть понятие «управляемый хаос». В те дни на улицах Минска были управляемые беспорядки.
Владимир Порхомцев, начальник пресс-службы внутренних войск МВД Беларуси:
Которые отдают команды, когда что применить, кому куда пойти, когда, образно говоря, одна группа людей должна выйти вперед, сколько она должна там стоять, когда должна отойти назад, которые собирают информацию и отдают распоряжения.
Александр Кисель, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома:
Александр Бражицкий, заместитель командира в/ч 3214:
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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