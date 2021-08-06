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Экс-главный тренер сборной Беларуси по борьбе: нашему борцу чуть-чуть не хватило международного опыта

06.08.2021 19:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Двойной, а в целом даже тройной успех белорусских борцов на Олимпийских играх в Токио в интервью нашему телеканалу прокомментировал экс-главный тренер национальной сборной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Экс-главный тренер сборной Беларуси по борьбе: нашему борцу чуть-чуть не хватило международного опыта

Валентин Мурзенков, экс-главный тренер сборной Беларуси по борьбе:
Серебряные медали не хуже золота. Я хочу рассматривать весь комплекс поединков. Например, счет в схватке нашего борца с российским борцом Сидаковым ни о чем не говорит. Нашему борцу чуть-чуть не хватило международного опыта, он тактически просто-напросто проиграл. Но надо отдать ему должное  во всех предыдущих схватках, где он был на высоте положения.

Основные медали в борьбе идут от нашего мэтра Александра Васильевича Медведя, и это хорошая традиция. Я хочу сказать, что мы стараемся изо всех сил. Наши борцы продолжат его традицию. Я думаю, что если мы будем и дальше так двигаться, то будет у нас и золото.

В один день сразу две награды. Кадимагомедов взял серебро, а Колодинская – бронзу. Подробнее здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Двойной, а в целом даже тройной успех белорусских борцов на Олимпийских играх в Токио в интервью нашему телеканалу прокомментировал экс-главный...
 
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