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Экс-главный тренер сборной Беларуси по борьбе: нашему борцу чуть-чуть не хватило международного опыта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Двойной, а в целом даже тройной успех белорусских борцов на Олимпийских играх в Токио в интервью нашему телеканалу прокомментировал экс-главный тренер национальной сборной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Валентин Мурзенков, экс-главный тренер сборной Беларуси по борьбе:
Основные медали в борьбе идут от нашего мэтра Александра Васильевича Медведя, и это хорошая традиция. Я хочу сказать, что мы стараемся изо всех сил. Наши борцы продолжат его традицию. Я думаю, что если мы будем и дальше так двигаться, то будет у нас и золото.
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Экс-главный тренер сборной Беларуси по борьбе: нашему борцу чуть-чуть не хватило международного опыта
Новости Беларуси. Двойной, а в целом даже тройной успех белорусских борцов на Олимпийских играх в Токио в интервью нашему телеканалу прокомментировал экс-главный...
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