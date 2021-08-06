Президент Беларуси поздравил Кадимагомедова и Колодинскую с завоеванием олимпийских медалей

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. C завоеванием медалей XXXII Олимпийских игр Магомедхабиба Кадимагомедова и Ванессу Колодинскую поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теплые слова в адрес спортсменов также направил глава Национального олимпийского комитета. Виктор Лукашенко отметил серьезную работу спортсменов в подготовке к Играм и пожелал новых побед в будущем.

В один день сразу две награды. Кадимагомедов взял серебро, а Колодинская – бронзу. Подробнее здесь .