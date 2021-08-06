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Президент Беларуси поздравил Кадимагомедова и Колодинскую с завоеванием олимпийских медалей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. C завоеванием медалей XXXII Олимпийских игр Магомедхабиба Кадимагомедова и Ванессу Колодинскую поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теплые слова в адрес спортсменов также направил глава Национального олимпийского комитета. Виктор Лукашенко отметил серьезную работу спортсменов в подготовке к Играм и пожелал новых побед в будущем.
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Новости Беларуси. C завоеванием медалей XXXII Олимпийских игр Магомедхабиба Кадимагомедова и Ванессу Колодинскую поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили...
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