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Президент Беларуси поздравил Кадимагомедова и Колодинскую с завоеванием олимпийских медалей

06.08.2021 19:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. C завоеванием медалей XXXII Олимпийских игр Магомедхабиба Кадимагомедова и Ванессу Колодинскую поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Теплые слова в адрес спортсменов также направил глава Национального олимпийского комитета. Виктор Лукашенко отметил серьезную работу спортсменов в подготовке к Играм и пожелал новых побед в будущем.

В один день сразу две награды. Кадимагомедов взял серебро, а Колодинская – бронзу. Подробнее здесь.

 
 
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Новости Беларуси. C завоеванием медалей XXXII Олимпийских игр Магомедхабиба Кадимагомедова и Ванессу Колодинскую поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили...
 
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