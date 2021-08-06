В Конгрессе США призвали создать международный трибунал в отношении Лукашенко

Объединение конгрессменов в поддержку демократии в Беларуси было создано во время недавнего визита в Вашингтон Светланы Тихановской.





Двое из его учредителей – республиканец от Нью-Джерси Кристофер Смит (Christopher Smith) и демократ от Массачусетса Уильям Китинг (William Keating) рассказали, как они будут продвигать меры в отношении усиливающегося кризиса в Беларуси.





Конгрессмены обеспокоены новыми событиями, связанными с Беларусью: смерть в Киеве главы Беларуского дома в Украине Виталия Шишова, вынужденное бегство из Токио в Польшу спортсменки Кристины Тимановской и "искусственно создаваемый Минском" кризис с беженцами на границе с Литвой.





Кристофер Смит (сопредседатель Комиссии по правам человека в Палате представителей) убежден, что западные страны не только должны продолжить реализовывать уже принятые меры, но и пойти дальше:





"На этой неделе мы, четверо членов группы «Друзья Беларуси», написали письмо управляющей от США в Международном валютном фонде и призвали ее воспользоваться своим правом относительно «специальных средств заимствования», которые может получить Беларусь, чтобы остановить возможность этого – точно так же, как мы это сделали с Венесуэлой. Эти деньги могут быть использованы Лукашенко, чтобы компенсировать эффект от санкций, введенных США, Канадой, Британией и ЕС. Это очень важно, и это нужно сделать немедленно".





Конгрессмен-республиканец также считает эффективным обращение по поводу действий Лукашенко в Международный уголовный суд: «Лукашенко очень испуган и находится в отчаянии от того, что может потерять власть – и это очень опасное состояние, он готов на что угодно в отношении беларуского народа. Он готов на любое насилие, и США должны это полностью понимать – и действовать упреждающе. Мы должны быть готовы тому, чтобы учредить международный трибунал по его преступлениям».





Конгрессмен-республиканец напомнил, что «полная поддержка режима Лукашенко – пропагандистская, финансовая и даже военная – идет из Москвы и делает ее соучастницей».





«Но, возможно, в какой-то момент Путину нужно будет осознать, что неудобств от этой поддержки для него больше, чем выгод».





Эту точку зрения разделяет и Уильям Китинг – председатель подкомитета Палаты представителей по Европе, энергетике, окружающей среде и кибербезопасности.





По мнению Уильяма Китинга, нынешняя администрация США считает необходимой координацию с Евросоюзом в давлении на режим Лукашенко.