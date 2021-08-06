Скоро 1 сентября! Сколько стоит собрать ребенка в школу?

Источник материала: ОНТ

Уже скоро во всех школах прозвучит первый звонок. И август, для многих родителей, напряженная пора. Нужно подготовить детей к занятиям. Купить школьные принадлежности, форму. Так сколько нужно потратить денежных средств, чтобы ребенок был полностью готов к получению знаний?

По всей Беларуси начали свою работу более 400 школьных базарах. На них можно приобрести основные товары для детей. Первым делом следует приобрести школьный ранец. Он обойдется родителям от 30 до 100 рублей, в зависимости от желания школьника. В нем обязательно должны быть тетради, пенал с ручками и карандашами. В пенал нужно класть не все канцелярские товары, а только те, которые нужны на конкретных уроках в определенных классах.

Так, например, транспортир и циркуль первокласснику не нужны. Ему будет достаточно пары ручек и простых карандашей, линейки и ластика. Также первокласснику пригодится набор для рисования. А вот для старшеклассников, в зависимости от класса, нужно будет приобрести дополнительные школьные принадлежности. Например, контурные карты по географии и истории. Сумма, которую следует потратить на канцтовары, от 50 до 200 рублей.

Про внешний вид учащегося тоже не стоит забывать. Так, на сайте «Беллегпрома» можно посмотреть каталог одежды, обуви и рюкзаков для школьников. В нем представлено более 400 моделей одежды официально-делового стиля и 100 образцов обуви. Ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля составляет от 50 до 348 рублей. А вот спортивная форма и обувь обойдется родителям от 80 до 150 рублей.

В итоге стоимость оптимальной экипировки для школьника младших классов составит от 270 до 800 рублей, а для старшеклассника – от 350 до 980 рублей. Сюда входят одежда, обувь, галантерейные товары и школьные принадлежности.

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