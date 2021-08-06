Сборная Китая по настольному теннису выиграла золото Олимпиады

Источник материала: ОНТ

Сборная Китая по настольному теннису вновь выиграла золото Олимпиады.

В финале Ксю Ксин, Ма Лон и Фан Джендонг победили самого серьезного противника, лучшую команду Европы – Германию. Дмитрий Овчаров, Тимо Боль и Патрик Франциска взяли у китайцев несколько сетов, но класс спортсменов из Поднебесной оказался выше, и они в итоге выиграли матч – 3:0. Сборная Китая выиграла третью Олимпиаду подряд. Соревнования в командных турнирах проводятся лишь в третий раз. Ма Лон стал шестикратным олимпийским чемпионом.

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