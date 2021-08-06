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Витебскую спортивную школу посетил чемпион Олимпиады Иван Литвинович

06.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Витебскую спортивную школу посетил чемпион Олимпиады Иван Литвинович

Олимпийские каникулы. В Витебске воспитанники спортивной школы прикоснулись к олимпийскому золоту!

Центр по прыжкам на батуте стал настоящей фан-зоной. Здесь за участников Олимпиады болели и сегодня устроили теплый прием, а обладатель золотой медали раздал не один десяток автографов. Вторую Олимпиаду подряд воспитанник местной школы возвращается домой с золотой наградой. В Рио это сделал Владислав Гончаров, в этот раз он стал четвертый, а на верхнюю ступень пьедестала в Токио поднялся Иван Литвинович.   

После первого успеха спортсменов в Рио, в Витебске в течение года возвели современный центр по прыжкам на батуте. Расположен он символично на проспекте Победы. Здесь часто тренируется национальная сборная, есть возможности и для соревнований международного уровня. Под одной крышей батуты, тренажерный зал, хореографический, а также восстановительный центр, для отдыха после длительных тренировок. И после прошлого золота в детской спортивной школе от желающих не было отбоя. Уже через пару недель здесь объявят новый набор.  

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Теги: Витебск
 
 
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Олимпийские каникулы. В Витебске воспитанники спортивной школы прикоснулись к олимпийскому золоту! Центр по прыжкам на батуте стал настоящей фан-зоной. Здесь за...
 
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